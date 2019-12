App "TUAbruzzo", biglietti e abbonamenti per autobus e treni si acquistano dallo smartphone

Si chiama "TUAbruzzo" ed è la nuova app presentata dall'azienda unica di trasporti della Regione Abruzzo.

L'applicazione consentirà di acquistare sia biglietti che abbonamenti direttamente dallo smartphone con un semplice click.

Si potranno anche consultare gli orari, calcolare i vari percorsi e le linee da prendere, essere informati sui servizi e pagare il parcheggio sulle strisce blu dove è già attivo il pagamento con My Cicero, come a Pescara, Chieti e Giulianova.

L'obiettivo dell'applicazione, come spiegano il presidente e il direttore di Tua Abruzzo, Gianfranco Giuliante e Maxmilian Di Pasquale, è quello di mettere il cittadino al centro di un'esperienza di mobilità sempre più completa, semplice, comoda e smart.

Questo quanto dichiara Di Pasquale:

«L'app è una risposta concreta alle esigenze dei nostri clienti, sia in termini di consultazione degli orari, sia per velocizzare l'accesso alle tante tipologie di viaggio che questa azienda offre. È stato assolutamente facile concepire e realizzare un dispositivo tecnologico del genere. Basti pensare, infatti, all'algoritmo di TUabruzzo che contempla quasi 9200 fermate. Con la nuova applicazione risolviamo la problematica della distribuzione dei biglietti che, nel recente passato, ha purtroppo creato alcuni disagi all'utenza. L'utenteda oggi, con semplici click e dal proprio mobile, potrà compiere ogni necessaria azione per viaggiare con Tua».