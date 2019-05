Aperto il Duty Free nell'area partenze dell'aeroporto d'Abruzzo [FOTO]

È stato aperto il Duty Free nell'area partenze dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

Al momento sono due i punti vendita aperti oltre al bar e vengono venduti prodotti tipici e liquori abruzzesi. Un secondo bar verrà aperto nel mese di giugno mentre altri due locali, di cui forse un orafo, verranno inaugurati nei prossimi mesi.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Saga, Enrico Paolini:

«Avevamo un grande bisogno di un centro commerciale vero all'interno dell'area gate che consentisse ai nostri passeggeri, che ormai sono 350mila stranieri e altrettanti italiani, di portare via qualcosa del nostro Abruzzo, che sia una bottiglia di vino, di olio o un prodotto tipico. Questa parte dell'aeroporto adesso ha un altro aspetto. Finalmente uno che aspetterà l'aereo non si annoierà. Per la stagione estiva il numero di voli sarà lo stesso previsto, ma in futuro aumenteranno con l'obiettivo di avere voli intercontinentali. Mi auguro si possa averli entro quest'anno. Per Torino dopo l'estate proveremo, male che vada, anche con Ryanair».