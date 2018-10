Apre a Montesilvano il cantiere per costruire l'antistadio di via Senna

Un impianto in erba sintetica, illuminato, recintato e dotato di spogliatoi. Questa mattina è stato dato il via libera alla realizzazione del nuovo antistadio di via Senna. Il progetto è suddiviso in due lotti, incluso il potenziamento della pista di atletica.

Entro fine anno la struttura sportiva dovrebbe essere messa a disposizione delle varie società di calcio. Il sopralluogo è stato effettuato dall'assessore Valter Cozzi, l'ingegnere progettista Francesco Chiavaroli, il responsabile unico del provvedimento comunale Gianni Scannella, il titolare dell'impresa Giacomo Di Prospero, il geometra Marco Iessi e il coordinatore della sicurezza del cantiere Antonio Di Pompeo.