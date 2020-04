Oltre 2528 domande per gli ammortizzatori sociali dagli artigiani abruzzesi per la crisi da Coronavirus

Presentate oltre 2528 domande per gli ammortizzatori sociali da parte di imprese artigiane abruzzesi con almeno un dipendente, costrette a cessare le attività dal 10 marzo scorso con l'entrata in vigore del lockdown. Lo ha fatto sapere Confartigianato Abruzzo, analizzando i dati forniti dal settore sistemi informativi Ebna-Fsba.

Il totale dei dipendenti coinvolti è di 8324, che sono temporaneamente senza lavoro. Il fondo previsto nel decreto "Cura Italia" prevede un contributo dell'80% della retribuzione mensile, per un importo massimo di 1193 euro lordi. Il presidente di Confartigianato Abruzzo Di Marzio sottolinea come il settore dell'artigianato sia un grande sofferenza, e che alle imprese serviranno non solo i fondi per dare respiro nell'immediato dell'emergenza, ma anche e soprattutto per uscire dalla crisi con la ripartenza.

L'Abruzzo si piazza al 15esimo posto, su scala nazionale, per numero di domande presentate. Il maggior numero di richieste si concentra nella provincia di Chieti (671 domande, a favore di 2.191 dipendenti). A seguire la provincia di Teramo (662 domande, a favore di 2.353 dipendenti), la provincia di Pescara (524 domande, a favore di 1.827 dipendenti) e infine la provincia dell'Aquila (330 domande, a favore di 914 dipendenti). Per 346 domande non vi sono riferimenti territoriali.

