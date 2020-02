Amministratori di condominio, convegno all'Aurum sulle agevolazioni per gli immobili

L’Abiconf Pescara organizza un convegno che si terrà venerdì 28 febbraio sulle manutenzioni edilizie degli stabili in condominio alla luce degli incentivi fiscali previsti per il 2020. La partecipazione è gratuita e al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di frequenza.

L'argomento che verrà affrontato riguarda le novità previste dalla finanziaria 2020 sulle agevolazioni in agenda per gli immobili, i condomìni, gli amministratori, le famiglie e le imprese.

Si parlerà dei bonus fiscali e delle misure di cui in queste settimane si stanno approfondendo gli aspetti applicativi e di dettaglio, per fornire indicazioni pratiche ai professionisti e agli utilizzatori finali per la compilazione delle domande.