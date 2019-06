Amatori in serie A2, Riccardo Padovano: "Ora a questa società va data una mano"

"Esprimo, a nome mio e di tuti gli imprenditori balneari che io rappresento, le più sentite felicitazioni per la promozione in serie A dell'Amatori Pescara che ha riportato dopo oltre trent'anni la serie A della pallacanestro nella nostra città. Un traguardo che ci riempie tutti di gioia e che può rappresentare un nuovo importante volano a livello di immagine e turistico per Pescara".

Così in una nota il presidente della Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, che auspica ora un impegno della classe imprenditoriale per dare un sostegno alla società cestistica:

"L'auspicio è che ora ci sia ora una unità di intenti per dare un sostegno alla società del presidente Di Fabio a cui va il merito di aver raggiunto un traguardo che Pescara aspettava da decenni. Ora però a questa società, che per anni è andata avanti solo con le proprie gambe facendo grossi sacrifici, credo vada data una mano perché lo sport è immagine e turismo, e vedere nuovamente il nome di Pescara primeggiare a livello nazionale, in un torneo seguito, e di grande prestigio come quello di serie A2 di pallacanestro maschile, non può che giovare all'immagine della città che può tornare a primeggiare anche in una disciplina sportiva seguitissima quale la pallacanestro".

Conclude, infatti, Padovano: