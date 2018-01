Allagamenti a Montesilvano, partiti i lavori in via Castellano

Hanno preso il via nel corso di questa settimana, a Montesilvano, i lavori per il completamento della rete fognante di via Castellano. La ditta Di Persio Costruzioni sta effettuando gli interventi che risolveranno la problematica degli allagamenti lungo la strada che collega via Verrotti alla Nazionale.

Le opere in questa prima fase interessano il primo tratto verso la Nazionale. Gli interventi su tutta via Castellano verranno realizzati grazie a una compartecipazione economica tra Comune e Aca. L’attuale condotta fognante non garantisce il normale deflusso delle acque, soprattutto in occasione di violenti temporali.