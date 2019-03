Come ricollocarsi nel mondo del lavoro, apertura straordinaria della filiale Ali di via Carducci

Troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per lavorare. Ma è davvero così? Noi crediamo di no. Per questo abbiamo creato un’opportunità per gli Over 50 che vogliono rimettersi in gioco. Pochi numeri fotografano il problema: Il tasso di occupazione dei 55-64enni è del 56,6% (66,5% per gli uomini, il 48,9% per le donne).

Significa che un terzo degli uomini di quella età e oltre la metà delle donne potrebbero lavorare, mentre oggi sono fuori dal mercato del lavoro. Una situazione inaccettabile. Crediamo infatti che questa sia una bomba sociale, che spreca le risorse umane e non valorizza l’esperienza e le competenze. Per questo abbiamo deciso di aprire le porte agli Over 50 che vogliono rimettersi in gioco.

L’APPUNTAMENTO É IL 30 MARZO 2019 DALLE 9.00 ALLE 13 NELLE FILIALI ALI

Nell’arco della mattinata ci sarà la raccolta dei cv e workshop di orientamento. Perché lo facciamo? Perché crediamo nella formazione e nella riqualificazione della persona. Parleremo delle principali problematiche del reinserimento nel mondo del lavoro e di come individuare e valorizzare le proprie capacità e competenze. Analizzeremo come scrivere un cv e come presentarsi a un colloquio e studieremo i principali canali di reclutamento e gli incentivi per l’assunzione degli Over 50.

Gli uomini e le donne Over 50 sono risorse su cui si può contare.

1. TASSO DI OCCUPAZIONE

Il tasso di occupazione dei 55-64enni è del 56,6% (66,5% per gli uomini, il 48,9% per le donne). Significa che un terzo degli uomini di quella età e oltre la metà delle donne potrebbero lavorare, mentre oggi sono fuori dal mercato del lavoro. L’obiettivo europeo della Conferenza di Lisbona era il 50% di occupati Over 50: solo gli uomini lo superano, per le donne siamo all’ultimo posto.

2. INCENTIVI, DOTE & RICOLLOCAZIONE

Da qualche anno sono disponibili per le aziende diversi incentivi per le assunzioni di Over 50, a seconda della persona e della sua situazione lavorativa e contrattuale, che possono rendere l’inserimento molto conveniente anche da l punto di vista economico.

3. SOMMINISTRAZIONE

Essere senza lavoro a 50 anni e oltre può essere una grave difficoltà, sia per il reddito che per la pensione. La somministrazione è ormai da tempo una soluzione, grazie alla quale i lavoratori possono ottenere uno stipendio regolare e aumentare i contributi previdenziali, con grande beneficio per la pensione.

4. FORMAZIONE

Grazie a un’ampia offerta di corsi di formazione, i lavoratori che vogliono migliorare le loro competenze professionali possono godere spesso gratuitamente di buone opportunità, per rendere competitiva la loro preparazione.

5. CURRICULUM & COLLOQUIO

Molti lavoratori Over 50 hanno difficoltà a scrivere il loro curriculum per diffonderlo presso un’Agenzia per il Lavoro o nelle aziende che cercano personale. Per questo vi sono dei professionisti che aiutano chi è senza lavoro a migliorare il proprio curriculum e a conquistare un colloquio di selezione.

6. STAFFETTA GENERAZIONALE

Per bilanciare entrate e uscite del personale, si può prevedere l’uscita morbida degli Over 50, anche con part time, compensata dall’ingresso in azienda di lavoratori più giovani.