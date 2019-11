Montesilvano, secco no degli albergatori alla tassa di soggiorno

I 19 componenti dell'associazione di categoria "AlberghiAmo" sono fortemente contrari alla tassa di soggiorno. L'annuncio a sorpresa da parte dell'assessore incaricato Deborah Comardi ha spiazzato gli operatori del settore che in tempi non sospetti, durante l'ultima campagna elettorale, ebbero un confronto con tutti i candidati sindaci per discutere dell'argomento, non riscontrando nel programma della coalizione guidata da Ottavio De Martinis l'intenzione di introdurre tale imposta ai villeggianti. La contrarietà da parte dei titolari delle strutture ricettive sta nel fatto che il loro target di riferimento è fondamentalmente un turismo familiare e, in maniera sporadica, gruppi sportivi.

"La differenza di un euro pro capite su un soggiorno medio di 7 notti incide parecchio e questo contrasta con la politica da noi adottata verso i bambini, i quali hanno la gratuità oltre ad altri servizi inclusi quali la spiaggia e le bevande. A Rimini, pur di accaparrarsi un gruppo, gli alberghi si fanno carico della tassa di soggiorno. Montesilvano resta pur sempre la località abruzzese con il maggior numero di posti letto e il paragone con Pescara non regge per la sostanziale differenza di offerta".

Altra motivazione è l'attuale stagnazione economica che frena le famiglie italiane, sempre più attente a far quadrare i conti e costrette a risparmiare su ogni voce di spesa. Ottavio Di Stanislao, titolare dell'hotel "Nel Pineto" e portavoce dell'associazione suggerisce all'amministrazione comunale una strategia totalmente differente e cioè far veicolare il messaggio che Montesilvano è un comune "Tax Tourism Free". Una strategia di marketing che invoglierebbe tanti vacanzieri.