È Sos per 600 agriturismi abruzzesi: "Penalizzati dalle misure restrittive del Covid 19", denuncia Coldiretti. Dall'inizio della pandemia in Italia, il 57% delle aziende agricole ha registrato una diminuzione dell’attività con danni importanti. Ecco cosa dice Gabriele Maiezza, presidente di Terranostra Abruzzo (l’associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti):

“La situazione è veramente drammatica soprattutto se si pensa che gli agriturismi erano stati già fortemente colpiti dalle conseguenze del terremoto da cui stavano iniziando a risalire: per far fronte alla situazione è necessaria una strategia di intervento mirata e completa, che va dalla liquidità immediata, alla semplificazione, al taglio dell’iva passando per la riduzione di Imu, Tari e Tasi fino ad arrivare al rilancio complessivo del settore”.