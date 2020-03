Gli agricoltori di Campagna Amica donano parte della loro produzione ai più bisognosi. L'annuncio è stato dato dalla Coldiretti, e l’iniziativa è in collaborazione con la Caritas e le associazioni di volontariato. La merce verrà consegnata ai meno abbienti attraverso le onlus senza scopo di lucro.

Inoltre ci sarà anche la "Spesa sospesa del contadino", con cui i clienti dei mercati potranno donare un pacco alimentare alle famiglie più bisognose basandosi sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”.

“Si tratta di un'azione di grande responsabilità dell’agricoltura abruzzese e della nostra rete di Campagna Amica – dice il presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio – in una situazione in cui le misure restrittive per contenere il contagio e la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, hanno aggravato la situazione e aumentato il numero delle persone che in Abruzzo sono costrette a chiedere aiuto per il cibo. Ma è solo l’inizio di una grande rete di solidarietà che speriamo continui e si rafforzi. Ringrazio tutti gli agricoltori che in questo momento, seppur tra mille difficoltà, stanno facendo la loro parte di solidarietà confermando la grande importanza dell’agricoltura”.