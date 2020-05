La Regione si schiera con le agenzie scommesse, sale bingo e slot per la riapertura delle attività

I titolari di agenzie di scommesse, sale slot, sale bingo hanno incontrato oggi il presidente Marsilio e l'assessore Febbo per discutere della riapertura delle loro attività che dopo il lockdown sono fra i pochi settori rimasti ancora chiusi. L'obiettivo è ottenere una data certa per la ripartenza, e si dicono pronti a marciare su Roma se il Governo non sbloccherà la situazione.

Con un sit in davanti a palazzo Silone, gli esercenti hanno manifestato il proprio disappunto in quanto si sentono ignorati dalle istituzioni in un momento drammatico. Marsilio ha spiegato che l'ordinanza della Regione è solo un recepimento di quanto disposto dal consiglio dei ministri.

All'assessore Febbo abbiamo consegnato il protocollo sulla sicurezza sul quale, ci è stato assicurato, si lavorerà da subito per trovarci poi pronti con quello definitivo alla riapertura, l'incontro è stato cordiale, per questo ringraziamo Marsilio, Febbo e Liris per la sensibilità, ma la nostra mobilitazione non finisce fino a quando non avremo la soluzione ai nostri problemi.

Ai clienti, promettono i gestori, sarà garantita massima sicurezza così come ai lavoratori e dipendenti, per un settore che in Abruzzo vede impegnate 7330 persone con altre 5 mila persone per l'indotto e 1380 tabaccai. Le sale scommesse sportive sono 310 per 930 occupati più un indotto di altri circa 400 dipendenti. In Italia il giro di affari è di circa 7 miliardi di euro.