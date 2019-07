L'agenzia di comunicazione Oiko di Pescara in Cina per il lancio internazionale di una scarpa sportiva

L'agenzia di comunicazione Oiko di Pescara sbarca in Cina grazie a un'importante incarico ricevuto dal colosso dello sport apparel Peak Sport.

L'agenzia pescarese infatti si occuperà del lancio internazionale della scarpa sportiva Peak Taichi.

La campagna di lancio coinvolgerà circa 113 nazioni in tutto il mondo.

L’agenzia pescarese, con questa nuova sfida, supera dunque i confini dell’Europa e si presenta al mercato mondiale con le sue strategie di comunicazione. Da Quanzhou, dunque, sulla costa est cinese di fronte all’isola di Taiwan, ai mercati europei e americani, con una campagna prodotto che verrà distribuita in più di 113 nazioni. Caratterizzata da un innovativo materiale tecnologico di derivazione militare, il P4u, la scarpa Taichi è in grado di modificare la composizione molecolare della suola adattandosi all’andatura di chi la indossa, offrendo così una straordinaria sensazione di comfort e performance. Alla Oiko quindi il compito di comunicare le peculiarità della scarpa già conosciutissima e utilizzata in Cina in ambito sportivo.



«Una nuova sfida per l’agenzia», commentato i soci Giancarlo Alfani e Giulio Vitale, «ci posizioniamo così sul mercato internazionale, dando seguito ad un’attività di comunicazione in ambito sportivo, uno dei settori trainanti dell’agenzia».



Oiko service è infatti agenzia leader nel campo del branding e marketing sportivo, collaborando dal 1999 con prestigiosi marchi e federazioni sportive internazionali come Fiba-Federazione internazionale del basket, Fim-Federazione internazionale motociclismo e Uipm-Federazione internazionale del pentathlon. Oiko è inoltre organizzazione eventi, servizi di progettazione con sviluppo di loghi e identità visive, corporate identity, abbigliamento e branding, pianificazione marketing professionale, gestione delle piattaforme social.