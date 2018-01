Dall'aeroporto di Pescara nuove destinazioni con i voli in coincidenza

Aumenta l'offerta nell'aeroporto d'Abruzzo dei "voli in transito" che collegano Pescara a numerose destinazioni internazionali. Previsti scali a Bergamo Orio al Serio o Milano Linate, ma anche Torino.

Ecco i collegamenti plurisettimanali in partenza e arrivo dall'Abruzzo

Sono Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester, destinazioni che non prevedono un collegamento aereo diretto con l'aeroporto di Pescara e che possono essere comunque raggiunte utilizzando i voli in coincidenza. Lo scalo di Linate, raggiungibile con due voli giornalieri Alitalia in partenza e arrivo dall'aeroporto di Pescara, offre ai viaggiatori che si spostano per viaggi business o leisure numerose possibili destinazioni internazionali che Alitalia serve in connessione da Milano-Linate.

Fra le mete raggiungibili con volo Alitalia in partenza e arrivo da Pescara e transito a Linate ci sono Barcellona, Berlino, Bruxelles, Bucarest, Dusseldorf, Londra Heathrow, Parigi - Charles de Gaulle e Vienna.

Ad esempio, partendo dall'aeroporto di Pescara alle 7,30 del mattino con un volo in transito a Linate e destinazione Parigi, si arriva nella capitale francese alle 11,25.

Anche la Blue Air, compagnia di volo low cost che collega tre volte a settimana Pescara a Torino, ha attivato voli in coincidenza che consentono ai viaggiatori di partire da Pescara e sbarcare a Madrid dopo aver effettuato uno scalo nell'aeroporto del capoluogo piemontese.

Ryanair, invece, curerà le rotte per Atene, Berlino, Ibiza, Madrid e Manchester.