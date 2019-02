Aeroporto, da aprile il volo Pescara-Praga e la Regione Abruzzo va in fiera in Repubblica Ceca

Tutto pronto all'aeroporto d'Abruzzo per il primo volo della nuova tratta Pescara-Praga proposta dalla compagnia irlandese Ryanair.

Il primo collegamento aereo è previsto per il prossimo 1 aprile e il volo rappresenterà il ponte tra la regione verde d'Europa e la città magica.

Per questo motivo la Regione Abruzzo ha deciso di mettersi in mostra alla fiera del turismo di Praga "Holiday World".

Nello stand allestito con la Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo ha illustrato peculiarità e bellezze della nostra regione. Un riscontro molto al di là delle previsioni.

Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come «uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia», un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti.