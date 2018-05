Aeroporto d'Abruzzo, ecco tutti i voli in programma per l'estate 2018

Con l'arrivo della stagione calda è normale iniziare a pianificare le proprie vacanze. Facciamo allora il punto della situazione su tutti i voli in programma per l'estate 2018 con partenza dall'Aeroporto d'Abruzzo.

Ad aprile sono stati attivate le rotte dirette bisettimanali Ryanair su Malta e Varsavia (Modlin) e per il 31 maggio è previsto il debutto del collegamento diretto operato da Volotea due volte a settimana su Catania. Questo nuovo aereo consente anche di ospitare nello scalo un ulteriore e prestigioso vettore che rafforza l’obiettivo di diversificazione degli operatori perseguito negli ultimi anni. Si creano, così, anche le premesse per coltivare l’ipotesi di recupero degli altri collegamenti con le isole maggiori, in sostituzione di Mistral Air.

Nel complesso aumentano le opportunità di scelta per gli utenti del nostro aeroporto che per tutta la stagione summer potranno scegliere tra numerose destinazioni nazionali o internazionali con voli diretti o in coincidenza.

Si ricorda, ad esempio, la possibilità di raggiungere partendo dall’aeroporto d’Abruzzo, con un unico biglietto ed effettuando un solo check-in, Parigi (Charles de Gaulle), Amsterdam, Londra (Heathrow), Berlino e Vienna con Alitalia via Milano (Linate), nonchè Madrid, Atene, Berlino, Budapest, Ibiza e Manchester con Ryanair via Bergamo (Orio al Serio).

Con Blue Air, la compagnia low cost che collega tre volte a settimana Pescara a Torino, si vola a Madrid effettuando uno scalo nell’aeroporto del capoluogo piemontese.