Aeroporto d'Abruzzo, ecco le novità sui voli: compreso il Pescara-Milano

Sono state presentate stamattina le nuove tratte che riguardano l'aeroporto di Pescara.

Il sottosegretario Gianluca Vacca e il presidente Saga, Enrico Paolini hanno annunciato il ripristino del volo da e per Milano Malpensa, da oggi per tre mesi, che potrebbe diventare una hub intercontinentale a tutti gli effetti, il ripristino dal 27 ottobre del volo da e per Linate e altre novità che bollono in pentola, ovvero una tratta per Torino e una per Roma Fiumicino.