Aeroporto di Pescara, Confartigianato: “Subito il collegamento per Mosca”

“Confartigianato dà il benvenuto a Enrico Paolini, nuovo presidente della Saga, società di gestione dell’aeroporto di Pescara. Nell’augurare buon lavoro al nuovo presidente, l’auspicio è che la sua figura rappresenti il vero cambiamento per lo scalo più importante della nostra regione, stremata commercialmente e turisticamente dagli eventi e dalle leggerezze politiche ed amministrative degli ultimi anni”.

Lo afferma il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco, dopo l’insediamento del nuovo presidente della Saga, Enrico Paolini.

“Adesso – sottolinea – è l’ora dei fatti. Bene il prolungamento della pista, ma non basta. Sì al collegamento con New York, ma non subito: esistono, infatti, collegamenti con altri Paesi che possono rappresentare fonti di reddito più consistenti per l’Abruzzo”.

Proprio sulle possibili destinazioni si sofferma il presidente della categoria Commercio di Confartigianato Abruzzo, Massimiliano Pisani:

“Come abbiamo chiesto più volte – dice – è auspicabile un incremento delle rotte esistenti con voli a medio e lungo raggio con città extraeuropee. Si pensi, ad esempio, alla Russia. La cancellazione del volo per Mosca, tre anni fa, deve servire da esperienza per non ripetere gli errori del passato. In Russia, grazie ai vari accordi bilaterali, c’è un bacino turistico estremamente ricco che potrebbe essere interessato all’Abruzzo”.

Un incremento dei collegamenti, secondo Pisani, avrebbe effetti positivi non solo sul turismo:

“Il nostro aeroporto – osserva – è determinante per mettere fine alla discesa dell’export verso i paesi russi. Solo nel triennio 2013-2016, infatti, abbiamo registrato un calo del 69,7% con una perdita di 229 milioni di euro”.

Di Tecco e Pisani concludono lanciando un appello a Paolini: