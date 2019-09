Aeroporto d'Abruzzo, numeri record per il traffico passeggeri da gennaio a luglio

Numeri da record per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara che segna nei primi 7 mesi dell'anno un aumento pari al 6.2% rispetto al periodo gennaio-luglio del 2018.

Da inizio 2019 fino al 31 luglio sono stati 411.00 i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale, tra italiani e stranieri.

Un dato positivo, rafforzato dalla paventata perdita di passeggeri legata alla chiusura dello scalo di Linate per tre mesi, fino al prossimo 25 ottobre, che ha comportato la perdita di 4 voli al giorno da e per Pescara, per una rotta che registra 4/5 mila passeggerial mese.

Questo il commento del presidente della Saga, Enrico Paolini: