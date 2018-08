Aeroporto d'Abruzzo, torna operativo il volo tra Pescara e Bucarest

Tornerà operativo da questo autunno, con due voli settimanali (martedì e sabato), il collegamento aereo tra Pescara e la città di Bucarest.

La rotta verrà gestita dalla compagnia irlandese low cost Ryanair e non più da Wizz Air, come invece avveniva in passato. È già possibile effettuare le prenotazioni per raggiungere la capitale rumena dall'aeroporto d'Abruzzo.

Il volo sarà attivo a partire dal prossimo 30 ottobre.