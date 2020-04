Accordo fra il Comune di Lettomanoppello e Abrex, la "moneta sociale d'Abruzzo"

In questi giorni, ai tempi del Coronavirus, è stato firmato un accordo fra il Comune di Lettomanoppello e Abrex per il progetto "Comunità Sociali" partito alcuni mesi fa. Il consiglio direttivo dell’associazione Abruzzo4Med di Manoppello aderente al Circuito di Credito Commerciale Abrex, su delega del socio Ismy srl ideatore, ha definito il programma di sperimentazione del progetto "Comunità Sociali" proponendo l'adesione all'amministrazione comunale di Lettomanoppello che si è subito dimostrata entusiasta.

Il progetto pilota sperimentale, completamente gratuito per l'amministrazione e realizzato grazie al finanziamento dei partner privati, nasce dalla consapevolezza delle potenzialità delle piccole comunità, dei Comuni delle aree interne, della resilienza che caratterizza lo stile di vita degli abitanti e punta, attraverso un’azione integrata tra la pubblica amministrazione, il sistema produttivo locale e il terzo settore, a diventare un "modello di sviluppo locale" e di valorizzazione delle competenze e imprese, offrendo soluzioni innovative e in grado di migliorare la condizione economica e sociale dei piccoli Comuni d'Abruzzo.

Il progetto "Comunità Sociali" è stato approvato con decreto di giunta comunale e ha visto come parti in causa l'amministrazione di Lettomanoppello (rappresentata dal presidente del consiglio comunale Luca Addario e dagli assessori Arianna Barbetta e Luciano Trovarelli), Tiziano Petrucci, presidente di Abruzzo4Med, l'area sviluppo Abrex e il presidente Cda di Abrex Srl Angelo D'Ottavio. Nella realizzazione del progetto è stato coinvolto anche Franco Conti, Founder di Sardex.

"Il progetto Abrex - ha commentato Luca Addario, presidente del consiglio comunale di Lettomanoppello - è stato voluto da tutta l'amministrazione comunale, abbraccia più ambiti di settore, tant'è che è seguito per conto dell'amministrazione, dagli assessori alle Attività produttive e al Turismo Luciano Trovarelli e Arianna Barbetta e dalla presidenza del consiglio comunale. Questo progetto vuole essere una nuova sfida. Un ulteriore investimento per il nostro territorio, che dovrà portare un benessere sia al singolo cittadino ma dovrà essere anche un volano per le attività commerciali e per il turismo,che è una prerogativa di questa amministrazione comunale,che punta a far conoscere sempre di più Lettomanoppello e le sue bellezze. Il nostro territorio è pronto per ricevere sempre più turisti,in questi anni si è lavorato tanto affinché questo accadesse, ora è nostra intenzione realizzare tutto questo".