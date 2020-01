Uno sportello per l'accesso al credito attivato da Confindustria Chieti Pescara

Entra nel vivo l'attività di Confindustria Chieti Pescara per il progetto Garantiamonoi.it Srl, la società costituita da Confesercenti e dal suo centro di assistenza tecnica specializzata proprio nell’accesso al credito e della quale fa parte anche la Confindustria. Si tratta di un servizio di accompagnamento delle imprese per ottenere credito attraverso sistemi moderi e rapidi.

Soddisfatto il presidente Silvio Pagliuca:

“La firma di questo accordo e l'attivazione dello sportello Garantiamonoi.it, rappresentano un altro strumento per la nostra associazione con cui sostenere le imprese in maniera concreta e operativa. È un’opportunità per il mondo delle aziende a tutto tondo: per le start up, affinché possano avere davanti un ventaglio di occasioni per tramutare il loro progetto in un business plan poggiato su solide fondamenta, e per le aziende già consolidate, per rafforzare le garanzie di fronte alle banche di riferimento”.