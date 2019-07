AbruzzoCrea, la Regione farà da garante alle imprese che chiedono finanziamenti bancari

Un bando per destinare fondi, pari a 13,1 milioni di euro, alle imprese abruzzesi che intendo chiedere un finanziamento alle banche, facendo da garante fino all'80% della cifra erogata. Si chiama "AbruzzoCrea" il bando della Regione Abruzzo che potrebbe sviluppare investimenti per 100 milioni di euro, coinvolgendo 1.300 aziende.

L'assessore Febbo ha illustrato i dettagli dell'iniziativa, assieme al presidente di FIRA SpA, Alessandro Felizzi, al direttore generale di Artigiancassa, Francesco Simone. Il soggetto attuatore è la Fira. Il bando potrà essere utilizzato anche dalle attività che riprendono la produzione nel cratere sismico. I finanziamenti potranno essere chiestiti alle banche convenzionate, ed il bando terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande, inoltrate esclusivamentew online dal portale www.abruzzocrea.it fino al 30 giugno 2023.

Questo strumento che andremo ad utilizzare riteniamo rappresenti un passaggio innovativo per la Regione Abruzzo non solo perché, oltre alle micro, piccole e medie imprese, anche del settore turistico ed è rivolto anche al mondo dei professionisti, ma soprattutto perchè in primis prevede parametri meno restrittivi per beneficiare della misura, in secondo luogo velocizza l'accesso al credito ed infine determina un deciso snellimento nelle procedure