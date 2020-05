Anche in Abruzzo truffe per le sanificazioni da Covid19: la denuncia del Codacons

Un esposto alle procure abruzzesi per denunciare le truffe ed i raggiri ai danni di commercianti, imprese e cittadini per le sanificazioni da Covid19. A lanciare l'allarme il Codacons Abruzzo, che evidenzia come in questi giorni ci siano delle speculazioni che spesso rasentano el vere e propre truffe.

Prezzo altissimi fino a 25 euro a metro cubo, per listini che prima del Covid19 prevedevano 1,5 euro a metro cubo, interventi spacciati come certificati ma che in realtà sono realizzati da aziende improvvisate che non dispongono delle autorizzazioni per questo genere di sanificazioni ed igienizzazioni.

Per tale motivo il Codacons ha presentato oggi un esposto alle due procure chiedendo di avviare una task force sul territorio regionale alla luce delle possibili manovre fraudolente e speculative nel settore delle sanificazioni e che realizzano i reati di frode in commercio, truffa aggravata, e pratiche commerciali ingannevoli e scorrette. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Codacons invita le aziende che operano nel settore della sanificazione a siglare convenzioni con l'associazione per garantire correttezza e prezzi calmierati escludendo i "furbi" presenti attualmente sul mercato. Per informazioni: info@codacons.it o al numero 89349966.