Abruzzo, treni regionali: in arrivo nuove promozioni e sconti

La Regione accoglie positivamente le iniziative e promozioni studiate da Trenitalia Abruzzo per la prossima stagione autunnale ed invernale. Lo ha fatto sapere il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntiis che ha illustrato le principali promozioni che saranno attivate per tutti i viaggiatori, per aumentare il traffico di utenti soprattutto nelle fasce orarie di minore affollamento

Due in particolare le iniziative:

Abbonamento plus 3/5 giorni” con biglietto valido per 3 o 5 giorni consecutivi con un numero illimitato di viaggi, sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia

Promo Viaggia con me riservata ai possessori di abbonamenti mensili, trimestrali o annuali regionali e sovraregionale per permettere di viaggiare gratuitamente sui treni regionali per classe pari o inferiore a quella dell'abbonamento, in compagnia di un viaggiator con biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria

Trenitalia, fa sapere D'Annuntiis, sta anche studiando pacchetti di sconto per i viaggi di scolaresche con uno sconto complessivo del 20% e due accompagnatori gratis. Saranno presto distribuiti cataloghi nei plessi scolastici, nelle stazioni e fermate. Sconti anche per gruppi di studenti Erasmus e scout.