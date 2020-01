Abruzzo: stabili i prezzi delle case e i canoni d’affitto

l mercato residenziale dell’Abruzzo ha chiuso il secondo semestre del 2019 con una sostanziale stabilità. È quanto emerso dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, che ha analizzato sia il costo del mattone che i canoni di locazione: considerando il periodo che va da giugno a dicembre 2019, entrambi i valori hanno visto una variazione molto lieve (+0,2%).

All’interno di questo quadro generale si possono registrare notevoli differenze a seconda delle zone. Nel capoluogo di regione, per esempio, il costo degli affitti è cresciuto del 4,3% negli ultimi sei mesi: per affittare un bilocale di 45 mq a L’Aquila oggi sono necessari circa 300 euro.

Con una richiesta di 7,36 euro al metro quadro, Pescara è il capoluogo in cui affittare casa costa di più, anche se i valori sono rimasti fermi negli ultimi sei mesi. Nello stesso periodo Chieti ha invece guadagnato lo 0,9%, che su base trimestrale diventa un incoraggiante +3,7%.

Trend opposto per Teramo, la città più economica della regione sul fronte delle locazioni, che nell’ultimo semestre ha fatto registrare un calo dei prezzi dell’1,5%.

Situazione variegata anche sul fronte dei prezzi di vendita, con due capoluoghi caratterizzati da stabilità e gli altri due che invece vedono diminuire il valore del mattone.

Nello specifico, a L’Aquila e Pescara si sono avute variazioni minime (rispettivamente -0,3% e -0,6%), mentre Chieti e Teramo hanno visto i prezzi scendere del 2,3% e del 2,9%. Queste ultime, inoltre, risultano i centri più economici della regione per l’acquisto di casa: la richiesta al metro quadro in entrambi i casi è inferiore ai 1.500 euro (1.226 euro a Chieti e 1.053 a Teramo). Pescara è la città più cara anche per chi vuole compare casa (1.733 €/mq), seguita da L’Aquila (15.26 €/mq).