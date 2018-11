Abruzzo, crolla la produzione di olio d'oliva nel 2018

Annata da dimenticare quella del 2018 sul fronte della produzione di olio d'oliva in Abruzzo ed in gran parte del centrosud. Coldiretti infatti ha snocciolato i dati relativi alla raccolta appena terminata, che fanno segnare un secco -20% per la produzione nella nostra regione che scende ad 11,6 milioni di chili.

A causare la drastica perdita il maltempo che ha interessato soprattutto nelle ultime settimane tutto il centrosud, con il vento forte che in alcuni casi ha spazzato letteralmente via le olive dalle piante. E gli effetti si vedranno anche a lungo termine spiega Coldiretti, che torna a chiedere un piano ovicolo nazionale rinnovato, con una stabilizzazione di un prezzo minimo garantito e la diffusione sul territorio dell'olio italiano 100%, contrastando invece le importazioni estere che attualmente sono a zero dazi.

E Coldiretti offre dei consigli ai consumatori: