Anche in Abruzzo riparte con il freno il mondo dei matrimoni: settore wedding in ginocchio per la pandemia

Fra i settori più duramente colpiti dalla crisi economica derivante dal Coronavirus, c'è sicuramente il mondo dei matrimoni e delle grandi cerimonie. Qui, infatti, sia i lavoratori diretti come wedding planner, che le strutture prese in affitto per le nozze e l'indotto non solo hanno visto la cancellazione della maggior parte degli eventi, ma anche in prospettiva potrebbero ripartire in modo deciso solamente nel 2021, considerando che una grossa percentuale dei matrimoni avviene fra la primavera ed in estate.

Come spiega all'Ansa la wedding planner pescarese Noemi Bellante, molte coppie hanno scelto di rimandare il giorno del sì e di conseguenza anche il banchetto alla prossima primavera. E proprio il 2021 sarà caratterizzato da molti matrimoni invernali ed infrasettimanali. Attualmente per la fine di giugno potrebbero essere organizzate cerimonie ma con le mascherine e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, sia in chiesa che al ristorante. Una soluzione che ovviamente viene accolta con freddezza e diffidenza dagli sposi che invece vogliono trascorrere una giornata all'insegna della serenità e divertimento.

