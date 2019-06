Abruzzo: inizio di 2019 a rilento per il mercato immobiliare

Un inizio di 2019 a rilento per il mercato immobiliare in Abruzzo, dove nel primo trimestre si è registrato un calo dei costi degli immobili in vendita e dei canoni di locazione. Come riporta l’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, tuttavia, le oscillazioni non sono al momento particolarmente marcate. Nei primi tre mesi del 2019 il prezzo medio richiesto per una casa è sceso dello 0,8%, mentre gli affitti hanno fatto segnare una riduzione dello 0,4%.

Per affittare un bilocale di 50 mq a Pescara servono circa 360 euro, a fronte di un costo medio al metro quadro di 7,24 €. Con un incremento dello 0,5% in tre mesi, Pescara si conferma la città più cara in cui affittare casa. Al secondo posto L’Aquila, dove nell’ultimo trimestre i canoni di locazione sono cresciuti del 2,1%. Trend differente per le altre due province abruzzesi, che nello stesso periodo hanno registrato un calo del costo degli affitti: a Chieti la decrescita è stata del 2,7% (5,23 €/mq), a Teramo addirittura del 4,8% (5,03 €/mq).

La classifica non cambia se si considera il fronte delle vendite: la città più cara è Pescara, dove il costo medio del mattone è di 1.745 €/mq nonostante il calo dell’1,0% nel periodo tra dicembre 2018 e marzo 2019. A L’Aquila la contrazione è stata dello 0,6%, con la richiesta per acquistare un appartamento che ora è di 1.530 euro al metro quadro. Il trend negativo è più evidente a Chieti e Teramo, dove il calo su base trimestrale è stato rispettivamente del 2,6% e del 3,9%.