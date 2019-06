Abruzzo, incentivi alle grosse imprese che rilevano aziende in crisi

Un fondo sociale europeo, destinato alle grandi imprese che rileveranno aziende abruzzesi in crisi, al fine di preservare la produttività ed i posti di lavoro. L'annuncio è stato fatto dall'assessore regionale Fioretti durante il tavolo per la riprogrammazione del Por Fse 2019-2020. La misura servirà da incentivo per le grandi imprese che intendono investire sul territorio, in particolare rilevando aziende vicine alla chiusura e riassorbendo i lavoratori.

La riprogrammazione dei fondi ha interessato anche la formazione, spiega l'assessore: