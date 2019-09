Abruzzo, perse 458 imprese artigiane nel 2019: l'allarme della Cna

Un saldo negativo di circa 458 imprese artigiane quello dell'Abruzzo per il primo semestre 2019. La Cna ha snocciolato i dati relativi all'anno in corso evidenziando come la nostra Regione sia in fondo alla classifica nazionale con una media negativa superiore a quella nazionale.

Un dato che fa riflettere, sottolinea la Cna, e che da un lato preoccupa il settore produttivo e dall'altro impone contromisure da parte delle istituzioni come la Regione Abruzzo. Andando ad analizzare il dato sul territorio, male l'Aquilano mentre nel Pescarese il calo è stato di 97 imprese.

Il direttore Graziano Di Costanzo:

"Abbiamo sollecitato misure di sostegno all’erogazione del credito, alla trasmissione d’impresa e allo start-up, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione, all’export, alla formazione. Misure su cui ci siamo confrontati con i diversi governi regionali, utilizzando lo stesso metro e lo stesso linguaggio: quello dell’urgenza. Una corda che non sembra fare breccia, vista la lunghezza esasperante, talvolta biblica, legata all’iter di approvazione dei bandi e delle relative graduatorie"

Analizzando invece il dato per quanto riguarda le categorie produttive, continua la debacle del settore costruzioni, e per questo dovrebbero essere adottati incentivi e contributi per far riparire il settore nel campo delle ristrutturazioni e riqualificazioni. Male anche il manifatturiero, mentre fra i pochi settori in crescita i servizi alla persona ed il giardinaggio.