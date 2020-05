Anche in Abruzzo arriva la nuova frontiera del turismo: via libera ai Condhotel

Anche in Abruzzo potranno aprire i Condhotel, ovvero delle nuove strutture ricettive che prevedono alberghi con all'interno stanze e mini appartamenti strutturati come mini case vacanza. La giunta Marsilio infatti ha approvato la delibera che da il via alle procedure per l'avvio ed esercizio di queste attività.

I Condhotel saranno esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto sia in camere autonome che in unità abitative a destinazione residenziale dotate di cucina autonoma.

La giunta ha stabilito e pubblicato il Cir, il codice identificativo di riferimento per la comunicazione da parte dei titolari di strutture ricettive, tramite agenti immobiliari e gestori di portali telematici che promuovo questo genere di attività. La tipologia dunque è presente all'interno del Sitra regionale dove si trovano tutte le categorie di strutture ricettive turistiche abruzzesi.