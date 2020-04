Abrex consente alle imprese l’uso immediato del suo circuito di credito commerciale. Le aziende in questione, che devono essere iscritte alle associazioni di categoria, usufruiranno di questa possibilità a condizioni vantaggiose e flessibili. Ecco cosa dichiara il presidente del cda, Angelo D’Ottavio:

“Siamo consapevoli dell’importanza che rivestono per le imprese le Associazioni di categoria, ancora di più in un periodo difficile e complesso come quello che stiamo vivendo: per questa ragione abbiamo pensato di attivare questo nuovo programma che potrà permettere alle aziende l'accesso ad un mercato certo e aggiuntivo, usufruendo al tempo stesso di linee di credito senza costi, senza interessi e con valutazioni diverse da quelle bancarie”.