Coronavirus, Abrex si mette a disposizione degli imprenditori in difficoltà

Abrex si mette a disposizione degli imprenditori in difficoltà. Ecco cosa dichiara Angelo D’Ottavio, presidente del cda:

“I piccoli imprenditori e artigiani vengono già da una grande crisi, ma gli effetti del coronavirus e decreti conseguenti rischia di metterli in ginocchio. Ne è conseguita una crisi di liquidità che i ha costretti a impegnare tutti i loro risparmi e oggi registriamo difficoltà anche per l’approvvigionamento di beni di prima necessità per le famiglie degli stessi. Da questa consapevolezza è nata l’idea di attivarci in seguito al suggerimento e alla disponibilità di un imprenditore di Tollo (commerciante di autoricambi), iscritto al Circuito Abrex, Fabio D’Eusanio, che già dalla fine di febbraio ci ha espresso il desiderio poter essere d'aiuto con delle donazioni in questo momento di difficoltà”.