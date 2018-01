Abbonamenti Tua: "Per gli abruzzesi un ulteriore "regalo" sotto l'albero di Natale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

I cittadini-utenti abruzzesi hanno trovato un ulteriore regalo sotto l'albero di questo Natale 2017-2018. Questa volta è la TUA spa, azienda che ha in essere il contratto di servizio in ambito trasporti con la Regione Abruzzo, a creare disagio tra gli utenti e i pendolari. E' notizia di questi giorni, oltre agli aumenti per gli abbonamenti settimanali, la cessazione della corsa diretta delle ore 18 tra Pescara ed Avezzano per la fine della collaborazione con ProntoBus e la conseguente gestione "alternativa" posta in essere dalla TUA con cambio di bus a Sulmona con tempi dilatati di percorrenza.

Tali circostanze sono rilevanti anche alla luce del fatto che le Associazioni a tutela dei consumatori riunite nella Consulta Regionale hanno chiesto alla Regione Abruzzo, al fine di evitare o prevedere situazioni come quella sopra esposta, di poter partecipare al monitoraggio ed alla redazione della carta dei servizi proprio in ambito rinnovo contratto con l'azienda TUA Spa.

Tale attività è addirittura garantita alle associazioni consumatori per legge (L. 244/2007 art. 2 comma 461 ed art. 2 comma 2 e LR 53/2010), leggi che in abruzzo non vengono applicate dagli enti locali che preferiscono sottoscrivere i contratti di servizio con le società che gestiscono servizi a favore dell'utenza pubblica senza interloquire con le Associazioni che in questo campo rappresentano una reale tutela per i cittadini. Invitiamo, pertanto, nuovamente, gli organismi regionali al confronto costruttivo ed al rispetto delle leggi vigenti al fine di permettere una gestione e un controllo più efficienti sui servizi pubblici dati in gestione a società private.