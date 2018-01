Abbonamenti sull'autobus Pescara-Avezzano, la Tua trova una soluzione

Caos sulla linea di autobus Pescara-Avezzano dopo che dal 1° gennaio Prontobus ha deciso di non accettare più gli abbonamenti Tua. L'azienda pubblica di trasporti, tuttavia, ha individuato la soluzione a tutela dei pendolari sulla tratta in questione per fronteggiare gli effetti indesiderati prodotti dalla "disdetta unilaterale degli accordi già in essere con altro operatore".

La corsa delle ore 18 da Pescara ad Avezzano sarà assicurata da Tua Spa nei giorni da lunedì a venerdì attraverso qualche lieve modifica di esercizio ad altri servizi dell’Azienda.

Gli abbonati TUA potranno raggiungere Avezzano da Pescara, con partenza alle ore 18, utilizzando la corsa Pescara-Sulmona ed effettuando un cambio presso l’uscita del casello autostradale A25 Sulmona-Pratola, dove sarà garantita la coincidenza con la corsa Sulmona-Avezzano.

Per assicurare questo collegamento da Pescara ad Avezzano, la corsa feriale Tua Pescara-A25-Pratola-Sulmona verrà anticipata dalle ore 18,10 alle ore 18, mentre la corsa giornaliera Sulmona-Pratola-A25-Micron-Av ezzano sarà posticipata alle ore 18:45 (non più ore 18:35) e, di conseguenza, la corsa quotidiana Avezzano-Micron-A25-Pratola-S ulmona delle ore 20 sarà posticipata alle ore 20:05.

Le modifiche annunciate saranno operative da lunedì 15 gennaio, senza alcun aggravio economico per gli abbonati di TUA.