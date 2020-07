La Regione stanzia 750 mila euro in due anni per enti ed associazioni sportive in ginocchio per il Coronavirus

Fondi per 750 mila euro destinati agli enti ed associazioni sportive abruzzesi, fortemente colpite e penalizzate dall'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale Liris, a seguito dell'approvazione della legge da parte del consiglio regionale, una norma voluta fortemente dall'assessore che intende dare un respiro alle realtà sportive amatoriali della nostra regione, che con il lockdown hanno visto l'interruzione per 3 mesi di tutte le attività.

Ora, con la fase di ripartenza iniziata da qualche settimana, resta comunque necessario sostenere economicamente il settore per dare ossigeno in attesa della piena ripresa, considerando anche le restrizioni ancora in vigore per contenere il contagio.

La norma modifica parzialmente la legge 2 del 2018 e prevede, tra le altre cose, proprio un aumento dei fondi destinati agli enti e le associazioni sportive pari a 250mila euro per il 2020 in relazione alle attivita' svolte nel 2019, e 500mila per il 2020 in relazione a quelle dell'anno in corso. Si tratta, rispettivamente, di una crescita del 50% e del 100%.

Il bando per le attività del 2020 con pagamento nel 2021 sarà aperto non appena la norma verrà pubblicata e le associazioni ed asd potranno fare domanda per il contributo a fondo perduto. Liris ha ringraziato il capogruppo Pd Paolucci, il presidente del consiglio Sospiri e i capigruppo di maggioranza che hanno sostenuto la proposta:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.