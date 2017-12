654 milioni di euro spesi a Pescara per il gioco d'azzardo: è emergenza

2,5 miliardi giocati nel 2016 in Abruzzo, di cui 654 milioni di euro spesi a Pescara, 4.834 euro per famiglia, 2.036 euro pro capite, un vero bollettino di guerra che colloca la nostra regione e la nostra città tra le prime a livello nazionale.

Con l’avvicinarsi delle festivita’, poi, il rischio di incappare in questa tremenda dipendenza aumenta notevolmente perche’ per consuetudine si gioca di più. Spiega Moreno Di Pietrantonio, Psicologo Psicoterapeuta del Ser.D:

"Considerato che, nella maggior parte dei casi, la dipendenza da gioco avviene a seguito di una giocata casuale e soprattutto di una vincita casuale è così che si innesca la dipendenza da gioco che è una vera e propria malattia con un aumento della compulsione e una riduzione della capacità di controllo degli impulsi con gravissime conseguenze sul piano economico, disgregazione delle famiglie, perdita del lavoro, fino a tanti gesti estremi spesso archiviati come incomprensibili. Il messaggio che mandiamo e’ di avere sempre un grande senso di responsabilità e consapevolezza nell’approcciare qualsiasi tipo di gioco".

Purtroppo i dati forniti dal Monopolio di Stato sul fenomeno, nella nostra regione e nelle nostre città, continuano ad essere allarmanti e stanno a indicare che siamo in presenza di una vera e propria emergenza sociale. Aumentano le giocate e coloro che cercano nel gioco d’azzardo l’illusione di risolvere la propria condizione economica e esistenziale; sono calcolate in circa 800.000/un milione le persone affette da questa patologia in Italia, migliaia in Abruzzo e già centinaia presso il servizio Asl Ser.D di Pescara.

Per qualsiasi problema legato al gioco d’azzardo ci si può rivolgere al servizio Ser.D presso l’Ospedale Civile di Pescara dove c’e’ un'equipe di specialisti psicologi e medici pronti ad accogliere le richieste di cura e aiuto delle tante persone e famigliari con questo grave problema: il servizio e’ gratuito, basta una telefonata al numero 085/4253492.