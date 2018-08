Oltre 41 milioni per completare opere in tutta la Regione, D'Alfonso: "Subito gli appalti prima che sia troppo tardi"

Conferenza congiunta questa mattina a Pescara in merito alla realizzazione e completamento di importanti opere pubbliche grazie a fondi CIPE, per un totale di oltre 41 milioni di euro spalmati su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda Pescara, si potranno completare i due moli guardiani per un importo di 16 milioni di euro, mentre fra le altre opere troviamo il completamento del Porto Turistico di Francavilla e l'accesso a Passolanciano dal versante pescarese con un collegamento diretto tramite Caramanico Terme.

Il senatore D'Alfonso ha sottolineato come sia urgente appaltare i fondi, per evitare possibili cancellazioni o riduzioni dei fondi da parte dell'attuale Governo, come accaudto per quanto riguarda il bando delle Periferie. Anche il sindaco Alessandrini ha ribadito lo stesso concetto:

"Con i 16 milioni per il porto, l'infrastruttura finalmente decolla. E’ un passo ulteriore rispetto al taglio della diga foranea, già avvenuto e non vediamo l’ora di trasformare i risultati in servizi e in un nuovo porto che alla nostra città e non solo a Pescara, serve per il commercio, il turismo. Io posso solo immaginare la fatica per mettere insieme tante risorse e provvedimenti senza oneri per la provata finanza locale, opere che sono frutto di progettualità, lavoro e costanza dimenticati, in questi mesi, in omaggio al presentismo tragico di tutto e subito”

Il presidente della Provincia Di Marco: