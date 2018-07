202 case Ater di Pescara saranno riqualificate: in arrivo 2,4 milioni

Consegnati i lavori di riqualificazione di 202 alloggi popolari Ater in via Caduti per Servizio a Pescara, località Fontanelle, dove risiedono circa 600 inquilini, con un investimento della Regione Abruzzo di 2,4 milioni. Il piano di riqualificazione è stato reso noto in conferenza stampa dal commissario Ater Pescara Linari, dal segretario particolare del governatore Del Vecchio, dal sindaco Alessandrini e dal vicesindaco Blasioli, con i rappresentanti delle ditte aggiudicatarie dei lavori (TEC.SP.ED. di Giugliano, Todima di L'Aquila e Scalone di S.Maria Capua Vetere).

Le imprese avranno 135 giorni per realizzare: rimozione di fioriere in cemento e sostituzione con ringhiere in metallo, risanamento igienico degli alloggi e realizzazione cappotti esterni per impermeabilizzare e aumentare l'isolamento termico. L'intervento si collega al Programma di Riqualificazione delle Periferie, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 18 milioni, che determinerà una rivoluzione urbanistica della zona.