“100 Innovation stories – Abruzzo", presente anche l'azienda pescarese Saquella

Anche la Saquella 1856 fra le aziende del rapporto “100 Innovation stories – Abruzzo, una raccolta di storie di qualità del territorio” di Hubruzzo e Symbola. Un documento che llustra le aziende di qualità presenti sul territorio che hanno saputo unire tradizione e passione ad un'evoluzione tecnologica all'avanguardia.

L'azienda di produzione di caffè pescarese, infatti, è stata citata durante l'incontro che si è tenuto all'auditorium Petruzzi in via della Caserme, alla presenza del sindaco Masci. Symbola è una fondazione che punta alla "soft economy", per coniugare competitività e valorizzazione delle risorse umane.

La famiglia Saquella, oggi alla sua quinta generazione, continua a produrre caffè espresso con la stessa passione di un tempo, all’interno del moderno stabilimento che sorge a Pescara dove l’esperienza acquisita negli anni si coniuga con un patrimonio di sofisticata tecnologia. L'obiettivo dell'incontro è quello di dare una nuova prospettiva all'economica abruzzese, che sappia coniguare innovazione senza dimenticare le tradizioni conservandole vive fra i dipendenti ed i dirigenti con passione.