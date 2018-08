1 milione di euro assegnato dall'Europa per mare, inquinamento e sostenibilità

1 milione di euro​ in arrivo dall’Europa da impiegare su ambiente, protezione civile e formazione. Il Comune di Pescara, infatti, ha di nuovo vinto bandi che assegnano risorse da impiegare sull’ambiente: la città risulta assegnataria di fondi sul Programma Italia Croazia per 4 progetti sugli 8 presentati l'anno scorso per un totale complessivo di 984.597 euro.

I progetti sono quattro:

- AdSWIM, su tematiche di tutela delle acque del mare che ci assegna 131.902,50 euro;

- JOINT SECAP che per un importo di 276.487,50 ci permette di affrontare il tema generale dell’adattamento ai cambiamenti climatici;

- E-CITIJENS, 280.000 di fondi da impiegare nella protezione civile;

- SUTRA, che consente di investire 267.000 euro sulla mobilità sostenibile e turismo, un binomio su cui stiamo impostando la rinascita della città.

Le progettualità, evase le formalità, diventeranno subito operative, coniugandosi alle azioni esistenti e in corso sugli specifici settori di provenienza dei fondi. In questi giorni il Comune ha avuto notizia anche dell’ammissione al finanziamento del progetto ENVSTORIES su programma ERASMUS + che vede Pescara come unico Comune italiano partecipante e che riunirà "giovani changemakers" di cinque Paesi per scambiare idee per soluzioni ai problemi ambientali locali, nazionali e internazionali con un importo dedicato di 29.207 sui 276.347 euro di fondi assegnati.