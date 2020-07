Yaya e Nicky, la coppia social vincente con "Aperitivo pazzesco"

La quarantena ha introdotto un nuovo modo di comunicare attraverso il linguaggio audiovisivo applicato ai social media.

Grazie al sistema della teleconferenza live, in molti hanno ideato spazi di intrattenimento originali che si sostituiscono ai comuni talk televisivi.

Tra le dirette Facebook più seguite, si è introdotta la rubrica denominata "Aperitivo pazzesco", condotta dalla pescarese Alessia Amico affiancata dalla sua amica di Roma, Nicoletta Fattibene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le due simpatiche protagoniste di questo contenitore di musica, moda, gossip e glamour, sono riuscite in breve tempo a ottenere un elevato numero di visualizzazioni, con un seguito di centinaia di contatti collegati ogni lunedì alle 19:30 sulla pagina che porta il nome della trasmissione. Un successo prorompente per questa coppia di ragazze spigliate, meglio conosciute come Yaya e Nicky, che sono affiancate nel lavoro di redazione da artisti e professionisti affermati come Ester Struzzola (consulente d'immagine), Fabiano Perticone, docente di tecniche di comunicazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna e, soprattutto, l'attore Claudio Gregori, in arte Greg, componente del duo comico in coppia con l'inseparabile Lillo e protagonisti del film "Dna, Decisamente Non Adatti", presentato recentemente al Flaiano Film Festival.