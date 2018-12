Pescara protagonista nel nuovo video musicale di Giorgia

Pescara è protagonista del nuovo video del brano "Vivere una favola" della cantante Giorgia.

Nella video clip infatti sono riconoscibili alcuni dei recenti luogh simbolo del capoluogo adriatico, come il ponte Flaiano e le Torri Camuzzi.

La regia del video è affidata a Marco D'Andragora.

A far sapere di questa nuova citazione d'autore per Pescara è stato lo stesso Comune ieri sera con una condivisione sul profilo Facebook dell'Ente.

Per vedere l'intero video con le immagini dall'alto della nostra città