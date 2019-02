"Nonni", la versione abruzzese di "Soldi" di Mahmood [VIDEO]

Si chiama "Nonni" ed è la parodia in chiave abruzzese della canzone "Soldi" di Mahmood che ha vinto l'edizione 2019 del Festival di Sanremo.

A proporla è il duo comico "È una vitaccia" composto da Fausto Verdecchia e Lucio Rasetti.

Verdecchia e Rasetti raccontano con molta ironia, della difficoltà che un abruzzese ha nel dire “no” alla nonna, quando si parla di cibo e di quanto “schiatti se mangi dei nonni”.

Il video è diventato virale in poche ore e sta facendo letteralmente il giro del web, sia sulla pagina ufficiale del duo comico, sia su altre pagine che parlano di Abruzzo. I due non sono nuovi a questo tipo di parodie e il successo che in queste ore sta avendo quest’ultima, riporta all’attenzione degli utenti social le tante altre realizzate dai comici di Atri.

Per vedere il video completo della parodia del duo comico "È una vitaccia" basta cliccare su questo LINK.