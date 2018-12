Viaggio della memoria ad Auschwitz per 40 studenti pescaresi. Il progetto è sostenuto dal Comune con le associazioni Deina e Koilos.

“La scelta per noi è stata culturale, questa è un’esperienza dentro sé stessi – ha spiegato oggi in conferenza stampa don Cristiano Marcucci, parroco della Visitazione e anima dell’associazione Koilos – c’è una logica profonda nel viaggio, perché nel buio più fitto si nasconde la luce più bella e questo vale sia a livello personale che sistemico, per i popoli. Quello della Shoah è uno dei baratri più grandi mai conosciuti dalla storia: vogliamo portarci dentro le giovani generazioni, per dimostrare loro che dal buio si può uscire, portando fuori una luce buona per noi e anche per l’Europa”.