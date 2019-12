VIDEO | A Napoli, rione Sanità, via Montesilvano diventa "vicolo della cultura"

Una stradina lunga e stretta, caratteristica del rione Sanità a Napoli, è stata trasformata in luogo della cultura partenopea. Il vicolo, facente parte della zona popolare denominata quartiere Stella, è intitolato alla città di Montesilvano ed è per questa ragione che una delegazione comunale ha presenziato oggi, 28 dicembre, alla solenne cerimonia.

Il sindaco De Martinis, rappresentato dal consigliere Marco Forconi, ha donato a nome dell'amministrazione un libro sulla storia dell'Abruzzo in età borbonica che con ogni probabilità verrà esposto nelle varie edicole votive sparse lungo la via. Il "vicolo della cultura" è un'iniziativa della onlus Opportunity, con a capo il presidente Davide D'Errico, e la collaborazione di alcune sezioni del Rotary e di altre realtà associative cittadine.

Il taglio del nastro è stato affidato all'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Carmela Sermino, che ha ricordato come molti locali e abitazioni presenti in via Montesilvano siano stati confiscati alla camorra. Sui muri che fiancheggiano la strada, i ritratti dei personaggi più celebri dell'arte napoletana quali Sophia Loren, Peppino De Filippo, Pino Daniele e Totò. Sui balconi, alcuni attori teatrali hanno improvvisato dei monologhi in lingua dialettale, accompagnati da musiche e canti popolari.