Verdone e Papaleo a Spoltore per presentare "Si vive una volta sola": "Questa è una zona bellissima"

Carlo Verdone e Rocco Papaleo al Multiplex Arca di Spoltore per la presentazione dell'ultimo film del regista romano "Si vive una volta sola".

Insieme al padrone di casa, Elia Iezzi, Verdone e Papaleo hanno presentato la pellicola che subito dopo è stata proiettata.

Questo quanto dichiara Verdone:

«Spero di trovare un soggetto adatto per poter girare un film qui perché questa è una zona bellissima e soprattutto dopo le ferite che ha avuto meriterebbe di essere frequentata da troupe per immortalare dei posti e dei luoghi della natura straordinari. Io la conosco abbastanza bene, ho degli amici, è una regione che mi è rimasta nel cuore. Ci sono dei luoghi in Abruzzo fantastici, come le montagne, anche se hanno dato qualche problema, speriamo che la natura si sia placata. Questo è un film corale e i film corali mi riescono meglio perché posso concentrarmi di più sugli aspetti registici».