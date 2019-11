VIDEO | Vemo e Mercedesz Henger a Pescara per le riprese del videoclip "Traguardo": la presentazione

Sono in corso a Pescara oggi e domani, sabato 2 e domenica 3 novembre, le riprese del videoclip del cantante emergente Vemo di origine benevantana, Massimo Viglione all'anagrafe.

"Traguardo" il titolo della canzone di Vemo per la quale sono in corso le riprese nel capoluogo adriatico.

Diverse le location scelte dalla produzione, come spiega il produttore Daniele Urciolo: tra queste la Riserva Dannunziana, piazza Muzii, il ponte del Mare, la riviera, l'Aurum, la casa di d'Annunzio nel centro storico.

Tra i protagonisti del video (durata 3 minuti e 16 secondi, regia di Francesco Maria Conti) troviamo la modella a attrice Mercedesz Henger, l'attore e modello Antonio Iorio, e i pescaresi Luigi Alfieri e Giuditta De Angelis. Terminate le riprese domani, ci vorrà circa una settimana per il montaggio e poi il video sarà lanciato e pubblicato su tutte le piattoforme. Soddisfatti che Pescara sia stata scelta come scenario del video musicale sia il sindaco Carlo Masci che l'assessore Alfredo Cremonese.

Vemo ha scritto testo e parole di "Traguardo" in una notte nella quale ha avuto l'ispirazione e la canzone racconta una storia d'amore travagliata tra due giovani osteggiata dai genitori di lei che prende spunto da una storia realmente accaduta.

«Ringrazio tutti», dice Vemo, «a partire da sindaco e assessore ma anche tutti i pescaresi che ci hanno accolto con grande calore. Sono sicuro che questo progetto avrà grande successo perché tutti stanno dando il meglio di se stessi».