Vallone scrive a Franceschini: "Usare i fondi del gioco del lotto in favore degli artisti"

L'attore e regista pescarese Milo Vallone ha inviato una lettera al ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, e per conoscenza al premier Conte e al ministro dell’economia Gualtieri, per presentare la sua iniziativa “Lotto per l’Arte”, che prevede una misura molto semplice per poter aiutare il settore dello spettacolo in questo periodo di crisi da Covid 19:

"Si potrebbe predisporre - dice Vallone - l’utilizzo dei fondi del gioco del lotto, da giugno a dicembre, in favore degli artisti e dei reparti tecnici e organizzativi ad essi collegati".

Questa sarebbe, secondo Vallone, "una forma di sostegno rapida e consistente per la sopravvivenza di questa importantissima e necessaria categoria che risulta essere la più penalizzata, proprio per quella straordinaria forza aggregativa che il nostro operato genera e di cui, al contempo, si nutre". Vallone conclude l'appello a Franceschini con queste parole:

